محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام يؤكد على أهمية كشف جرائم العدوان للرأي العام العالمي صنعاء-سبأ:

التقى وزير الإعلام أحمد حامد اليوم مدراء القنوات الفضائية الرسمية والإذاعية البرنامج العام.



جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة للإذاعة والتلفزيون والتحديات التي تواجه القطاع الإعلامي خاصة بعد تعرض قناة اليمن الفضائية للقصف من قبل طيران تحالف العدوان.



كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الأعمال التي تقوم بها القنوات الفضائية والإذاعات خلال المرحلة الراهنة في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.



ووجه وزير الإعلام بضرورة الاهتمام بمرور ١٠٠٠ يوم على العدوان السعودي الأمريكي على اليمن عن طريق تجهيز الإحصائيات والأرقام التي توضح للعالم ما يتعرض له اليمن من عدوان.



وأكد على ضرورة فضح العدوان وكشف جرائمه للرأي العام العالمي والاهتمام بالصمود الأسطوري والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف والبطولة.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ