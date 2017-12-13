عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الفلبين يمدد العمل بالقانون العرفي جنوب البلاد لمدة عام مانيلا – سبأ :

مدد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي اليوم الاربعاء العمل فرض القانون العرفي المعلن في جنوب البلاد ضد المسلحين عام كامل .



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان مجلسي الشيوخ والنواب اجازا لرئيس الدولة الإستمرار في تطبيق هذا القانون الاستثنائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 في جزيرة مينداناو.



واعلن رئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز بعد موافقة مجلس الشيوخ بـ 240 صوتا مقابل 27 صوت "تمت الموافقة على الإقتراح الذي يمدد اعلان القانون العرفي ويعلق امتياز أحكام قانون الحرية الفردية".



وكان دوتيرتي فرض القانون العرفي وعلق امتيازات قانون الحرية الفردية والتي تشكل ضمانة ضد الاعتقالات التعسفية في ايار/مايو، في خضم تمرد للمسلحين الذين يعلنون انتماءهم الى تنظيم (داعش) في مراوي أهم مدينة مسلمة في الارخبيل المكون من اكثرية مسيحية .



وكان القانون العرفي أعلن في الأصل لمدة 60 يوماً، لكن النواب وافقوا في تموز/يوليو على تمديده حتى نهاية السنة.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ