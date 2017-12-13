ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:01:25م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للداخلية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (94) لسنة 2017م بتعيين العميد عبدالحكيم احمد الماوري وزيراً للداخلية ويرقى إلى رتبة لواء.
4 شهداء فلسطينيين و1778 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار ترامب
بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات فلسطين ، عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.
رئيس الوزراء يشارك في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والفرص الإستثمارية
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن إدارة المخلفات الصلبة والإستثمار فيها من العوامل الهامة لحماية البيئة وتحقيق الفوائد المتبادلة للدولة والمواطن والقطاع الخاص.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
وزير الإعلام يؤكد على أهمية كشف جرائم العدوان للرأي العام العالمي
رئيس الفلبين يمدد العمل بالقانون العرفي جنوب البلاد لمدة عام
تدشين انتخابات المجلس الطلابي بمدرسة العروبة بمديرية الميناء
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين انتخابات المجلس الطلابي بمدرسة العروبة بمديرية الميناء
[13/ديسمبر/2017]
الحديدة-سبأ:
دشن مدير مكتب التربية و التعليم بمحافظة الحديدة اليوم عمر محمد بحر انتخابات المجلس الطلابي بمدرسة العروبة بمديرية الميناء.

و في التدشين استعرض مدير مكتب التربية و مدير ادارة الانشطة المدرسية خالد حسن زيد تجربة المجالس الطلابية التي بدأت في العام 2005 م لتكريس التربية الديمقراطية و إكساب الطلاب و الطالبات خبرات و معارف في الديمقراطية و تحمل المسؤولية من خلال انتخابات تنافسية و برامج إنتخابية للمرشحين من بين الجمعية العمومية المكونة من الفائزين بانتخابات مجالس الفصول بالمدرسة.

و في سياق متصل تفقد بحر سير عمل روضة الاطفال بالمدرسة و اطلع على جوانب الاداء الذي وصفه بالمتميز.

الى ذلك دشن اليوم مدير مكتب التربية و العليم بمحافظة الحديدة العمل بروضة الاطفال بمدرسة هائل سعيد أنعم بمديرية الحوك و اطلع على جوانب الاداء بالروضة.

و عبر بحر عن سعادته بافتتاح هذه الروضة لتكون واحدة من دواعي التنافس للأجود بين مدارس التعليم العام و التعليم الأهلي و الخاص ، مثمنا جهود المدرسة و الإدارة التعليمية و المختصين الذين أثمر تعاونهم هذا الانجاز الهام.



كما تفقد مدير تربية المحافظة مدرسة الرواد التربوية بالحوك و طاف بالفصول الدراسية و اطلع على جوانب الاداء و التجهيزات بالمدرسة.

رافقه في هذه الزيارات رئيس شعبة التعليم علي سلام و مديرو ادارات الانشطة المدرسية والإعلام التربوي محمد شنيني و التعليم الأهلي و الخاص اميرة باعويضان و رياض الاطفال اشراق صالح ومدير التربية والتعليم بالميناء جمال مشرعي و الحوك ابراهيم عييد.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الإعلام يؤكد على أهمية كشف جرائم العدوان للرأي العام العالمي
إفتتاح روضة الأطفال بمدرسة عذبان بمديرية الحوك بالحديدة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
حفل استقبال وتكريم 30 من الأسرى المفرج عنهم بعمران
مشائخ مديرية غمر بصعدة يؤكدوا أهمية تماسك الجبهة الداخلية
اليمن يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بصنعاء
وكيل أمانة العاصمة يطلع على أضرار غارات طيران العدوان بمديرية شعوب
اجتماع للجنة المدفوعات بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
وقفة احتجاجية بمديرية سنحان للتنديد باستمرار العدوان
اجتماع هيئة المواصفات مع ممثلي القطاع الخاص
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
[13/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[13/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[13/ديسمبر/2017]
استشهاد 11 مواطنا بغارة طيران العدوان استهدفت سيارة بتعز
[13/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 74 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[13/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by