محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين انتخابات المجلس الطلابي بمدرسة العروبة بمديرية الميناء الحديدة-سبأ:

دشن مدير مكتب التربية و التعليم بمحافظة الحديدة اليوم عمر محمد بحر انتخابات المجلس الطلابي بمدرسة العروبة بمديرية الميناء.



و في التدشين استعرض مدير مكتب التربية و مدير ادارة الانشطة المدرسية خالد حسن زيد تجربة المجالس الطلابية التي بدأت في العام 2005 م لتكريس التربية الديمقراطية و إكساب الطلاب و الطالبات خبرات و معارف في الديمقراطية و تحمل المسؤولية من خلال انتخابات تنافسية و برامج إنتخابية للمرشحين من بين الجمعية العمومية المكونة من الفائزين بانتخابات مجالس الفصول بالمدرسة.



و في سياق متصل تفقد بحر سير عمل روضة الاطفال بالمدرسة و اطلع على جوانب الاداء الذي وصفه بالمتميز.



الى ذلك دشن اليوم مدير مكتب التربية و العليم بمحافظة الحديدة العمل بروضة الاطفال بمدرسة هائل سعيد أنعم بمديرية الحوك و اطلع على جوانب الاداء بالروضة.



و عبر بحر عن سعادته بافتتاح هذه الروضة لتكون واحدة من دواعي التنافس للأجود بين مدارس التعليم العام و التعليم الأهلي و الخاص ، مثمنا جهود المدرسة و الإدارة التعليمية و المختصين الذين أثمر تعاونهم هذا الانجاز الهام.







كما تفقد مدير تربية المحافظة مدرسة الرواد التربوية بالحوك و طاف بالفصول الدراسية و اطلع على جوانب الاداء و التجهيزات بالمدرسة.



رافقه في هذه الزيارات رئيس شعبة التعليم علي سلام و مديرو ادارات الانشطة المدرسية والإعلام التربوي محمد شنيني و التعليم الأهلي و الخاص اميرة باعويضان و رياض الاطفال اشراق صالح ومدير التربية والتعليم بالميناء جمال مشرعي و الحوك ابراهيم عييد.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ