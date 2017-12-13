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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين
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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين
[13/ديسمبر/2017]
غزة – سبأ:
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاربعاء الهيئات الدولية بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين والزام الاطراف المعنية بتلك الاتفاقيات.

وقالت النقابة في بيان صحفي على هامش وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة غرب مدينة غزة "نطالب بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة" بما فيها القدس والزام الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية بهذه الاتفاقات باعتبارها احد الإطراف السياسية المتعاقدة.

واكدت أن مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبران قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب "قرارا لاغيا وباطلا ومخالفا للقرارات الامم المتحدة ذات الصلة" داعية الى العمل للدفاع عن القرارات الشرعية الدولية الصادرة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وشددت على أن القدس جزء من أرض فلسطين استنادا للتاريخ والواقع وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وباعتراف وإقرار الأغلبية الساحقة لدول العالم معتبرة بالوقت ذاته ان من اتخذ هذا القرار "مجرما على المستوى الدولي".

واعتبرت النقابة الممارسات التي تتخذها الإدارة الأمريكية بدعم التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطيني وممارستها لضغوط هائلة لحرمان الفلسطينيين من اللجوء للمؤسسات الدولية تنسف كل جهود احلال السلام بالمنطقة.

وشارك بالوقفة الاحتجاجية عشرات الصحفيين الفلسطينيين ووسائل اعلام عربية رافعين لافتات تؤكد أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية فيما قامت نقات الصحفيين بتسليم رسالة الى ممثلي الامم المتحدة بغزة بكافة مطالبها.

سبأ
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