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إفتتاح روضة الأطفال بمدرسة عذبان بمديرية الحوك بالحديدة
[13/ديسمبر/2017]
الحديدة-سبأ:
أفتتح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة عمر محمد بحر وأمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوك علي باري جرب اليوم روضة الأطفال التعليمية بمدرسة عذبان الأساسية الثانوية للبنات.

وأكد مدير مكتب التربية أهمية رياض الأطفال كحاضن لفئة عمرية تحتاج إلى التعليم والتعلم والرعاية والاهتمام ووفق خطة وزارة التربية والتعليم.

وأشار عمر بحر إلى أن اختيار مدرسة عذبان لفتح روضة الأطفال باعتبارها إحدى المدارس المتميزة على مستوى الجمهورية وتمتلك كوادر تربوية وتعليمية ذات خبرات.. لافتا إلى أن ذلك يمثل إنجاز للعاملين في القطاع التربوي في ظل استمرار العدوان.

فيما أشار أمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوك إلى أن افتتاح روضة الأطفال بمدرسة عذبان خطوة نحو تعليم متميز يرتقي بالمخرجات التعليمية إلى مستوى عالي.

وثمن دور إدارة مدرسة عذبان بقيادة التربوية لطيفة قليقل وإصرارها لتأسيس النواة الأولى للتعليم الأولي النظامي على مستوى مديرية الحوك.

بدورها ثمنت مدير إدارة رياض الأطفال بمكتب التربية بالمحافظة إشراق صالح دور إدارة مدرسة عذبان لتأسيس الروضة والتي طبقت فيها جميع المعايير وكذا مكتب التربية بالمحافظة والمديرية لتسهيل فتح هذه الروضة للتعليم النظامي والتي تأتي ضمن خطة مكتب التربية.

حضر الافتتاح رئيس شعبة التعليم بمكتب التربية بالمحافظة علي سلام ومدير إدارة الأنشطة بالمكتب خالد حسن زيد ومدير إدارة التربية بالحوك إبراهيم عييد وعدد من القيادات التربوية وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية والقائم بأعمال مدير فرع مؤسسة عذبان بالمحافظة أحمد علي قاسم.

سبأ
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