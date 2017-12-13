عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات صينية وروسية تختتم تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب بكين – سبأ :

إختتمت القوات الصينية والروسية اليوم الاربعاء تدريباتهما المشتركة لمكافحة الإرهاب في قاعدة تدريب بالقرب من يينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غرب الصين.



وذكرت وكالة الانباء الصين الجديدة (شينخوا) ان أفراد من قوات الشرطة العسكرية الشعبية الصينية والحرس الوطني الروسي نفذوا تدريبات مشتركة للقضاء على الجماعات الإرهابية في أوضاع عن طريق المحاكاة، بينها اختطاف حافلة.



ونقلت عن قائد قوات الشرطة العسكرية الشعبية الصينية وانغ نينغ قوله إن الضباط والجنود المشاركين تعاونوا فيما بينهم بشكل وثيق وقاموا بتبادلات حول الخبرة والقتال والقيادة فى مكافحة الإرهاب.



وأضاف وانغ إن"هذا هو الإنجاز الأخير في تعزيز التبادلات والتعاون في الأمن بين القوتين وهو عمل ملموس في تحسين قدراتهما على مكافحة الإرهاب".



وتعد هذه التدريبات خطوة للحفاظ على علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا والتي أقرها قادة البلدين.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ