محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حفل استقبال وتكريم 30 من الأسرى المفرج عنهم بعمران عمران-سبأ:

نظمت محافظة عمران اليوم حفل استقبال وتكريم 30 أسيرا تم الإفراج عنهم مطلع الأسبوع الجاري ضمن صفقه تبادل الأسرى بين الجيش واللجان الشعبية وقوى العدوان ومرتزقته.



وفي الحفل الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ووكيل المحافظة أمين فراص ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل، أشاد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان بالبطولات التي سطرها الأبطال في الدفاع عن الوطن وصمودهم وثباتهم وشجاعتهم في مختلف ميادين الشرف والبطولة.



وأشار إلى أن تضحيات وصمود وثبات الأبطال في الجبهات ومعاناة الأسرى والجرحى، حافظت على حرية الوطن وسيادته واستقلاله .. مؤكدا استمرار قيادة المحافظة في متابعة الإفراج عن بقية المحتجزين في سجون قوى العدوان ومرتزقته.



وخلال الحفل قدمت قيادة المحافظة مبالغ مالية رمزية مساعدة للأسرى الذين حضوا باستقبال مشرف تقديرا لتضحياتهم وصبرهم وصمودهم ووفائهم للمبادئ التي ضحوا من أجلها.



فيما أكد الأسرى استمرار الصمود في مواجهة العدوان وأنه لا تراجع عن هذا النهج .. منوهين بدور قائد الثورة وقيادة محافظة عمران واهتمامهم بالأسرى والإفراج عنهم.



ودعوا أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ