عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بريطانيا: البرلمان سيصوت على الاتفاق النهائي للانسحاب من الاتحاد الاوروبي لندن – سبأ:

اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاربعاء ان اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي سيتم عرضه على نواب البرلمان للمصادقة عليه قبل الانسحاب من التكتل الاوروبي بشكل رسمي اواخر مارس 2019.



وقالت ماي أمام نواب مجلس العموم إن حكومتها ستضع بنود الاتفاق النهائي مع الاتحاد الاوروبي بما تتضمنه من مرحلة انتقالية وحقوق المواطنين الاوروبيين والبريطانيين في مشروع قانون سيصوت عليه البرلمان.



واوضحت ان البرلمان بغرفتيه سيحظى بمناقشة بنود الاتفاق قبل ان يعرض على البرلمان الاوروبي مضيفة ان الوقت سيكون كافيا للنواب البريطانيين لمناقشة الاتفاق قبل حلول موعد 29 مارس 2019.



واكدت ماي ان اي اتفاقات مستقبلية مع الاتحاد الاوروبي سيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها قبل توقيعها من جانب الحكومة.



ويأتي تصريح رئيسة الوزراء البريطانية في وقت يواصل فيه نواب البرلمان مناقشة مشروع قانون الانسحاب فيما ينتظر ان يجري التصويت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاربعاء على عدد من مواده التي تمثل جوهر خلافات بين الحكومة وعدد كبير من النواب وبينهم ممثلون عن حزب المحافظين الحاكم.



ويطالب النواب بإضافة مادة لمشروع القانون تنص بوضوح على اعطاء البرلمان فرصة التصويت على كل بنود الاتفاق مع بروكسل وعدم التوقيع عليه حتى يحظى بمصادقة الاغلبية.



وفي المقابل تسعى الحكومة الى تمرير مشروع القانون دون اضافة المادة المقترحة خوفا من تعقيد انفاذ الاتفاق النهائي مع بروكسل واحتمال وقوف احزاب المعارضة ضد اجراءات الانسحاب من خلال رفض اي اتفاق يتم التوصل اليه.



وتأتي هذه التطورات قبل يوم واحد من انعقاد قمة القادة الأوربيين في بروكسل والتي من المتوقع ان تعطي الضوء الأخضر للمفوضية الاوروبية لمباشرة المرحلة الثانية من المفاوضات مع بريطانيا والتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية ومستقبل العلاقات التجارية بينهما.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ