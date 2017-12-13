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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:01:25م
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مشائخ مديرية غمر بصعدة يؤكدوا أهمية تماسك الجبهة الداخلية
[13/ديسمبر/2017]
صعدة -سبأ:
أكد مشائخ مديرية غمر بمحافظة صعدة وقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي فتنة تستهدف الجبهة الداخلية .

وهنأ مشائخ مديرية غمر خلال لقائهم اليوم محافظ صعدة محمد جابر عوض قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بوأد الفتنة وإفشال مخططات العدوان .

كما أكدوا استمرار دعمهم ووقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود ورفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح.

وأكد محافظ صعدة بحضور وكيل المحافظة صالح عقاب ومدير مديرية غمر جابر عريج أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في مواجهة العدوان الذي يستهدف الوطن أرضا وإنسانا والحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستنكر الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها مجزرة المجتمع التربوي في كتاف وكذا إعلان الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة إليها .

حضر الاجتماع مدير مكتب الواجبات بالمحافظة محمد علي قيلي.

سبأ
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