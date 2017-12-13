استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند ادنى مستوى له منذ عام 1975 لندن – سبأ:

استقرمعدل البطالة في بريطانيا بين اغسطس واكتوبر الماضيين عند 3ر4 بالمائة وهي ثاني ادنى نسبة تسجل منذ عام 1975.



وذكرت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء ان حجم البطالة تراجع في تلك الفترة بحوالي 26 ألفا لينخفض الاجمالي الى 43ر1 مليون عاطل عن العمل.



وأوضحت ان معدل التوظيف سجل في نفس الفترة تراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة او مايعادل 56 الفا وظيفة فقدت مقارنة بالفترة بين مايو ويوليو الماضيين.. مضيفة ان معدل التوظيف يبلغ حاليا 1ر75 بالمائة ليتراجع اجمالي الموظفين في البلاد الى 08ر32 مليون شخص.



وكشفت البيانات انه على الرغم من تراجع عدد الموظفين بين اغسطس واكتوبر الا ان اجمالي الموظفين ارتفع باكثر من 325 الف شخص مقارنة بشهر اكتوبر 2016.



وبينت من جهة اخرى ان الرواتب الأسبوعية للموظفين بحساب العلاوات المكافات سجلت بنهاية اكتوبر الماضي نموا سنويا بنسبة 5ر2 بالمائة لكنها تراجعت بعد إضافة معدل التضخم بواقع 4ر0 بالمائة دون حساب المكافات.



ويعتبر تراجع نمو متوسط الرواتب الشاغل الاكبر بالنسبة للحكومة والموظفين على حد سواء حيث يؤدي التضخم الذي بلغ بنهاية الشهر الماضي 1ر3 في المائة الى رفع اسعار المواد الاساسية وبالتالي تقليص قيمة مدخرات الاسر البريطانية.



ويحدد بنك انجلترا المركزي اثنين في المائة كافضل معدل للتضخم بالنسبة لنمو الاقتصاد المحلي ورواتب الموظفين.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ