عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الدفاع البلجيكي يعلن عن زيادة عدد قواته بلاده العاملة في أفغانستان بروكسل – سبأ :

أعلن وزير الدفاع البلجيكي ستفان فان دي بيته اليوم الاربعاء عن زيادة عدد قوات بلاده العاملة في أفغانستان ضمن إطار بعثة التدريب التي يُشرف عليها حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقال الوزير البلجيكي والذي يقوم حالياً بزيارة لأفغانستان لتفقد قوات بلاده هناك، ان العسكريين وتجهيزاتهم الكاملة سيباشرون عملهم في أفغانستان اعتباراً من شهر نيسان/أبريل القادم.



وأشار إلى أن عناصر الجيش البلجيكي المنضوية تحت راية (ناتو) تضطلع بمهمة حماية قاعدة مزار شريف شمال أفغانستان، وكذلك بتدريب عناصر الأمن الأفغاني، خاصة في مجالات الاستطلاع.



وسيرتفع عدد العسكريين البلجيكيين المتواجدين في أفغانستان من 60 إلى 90 شخصاً وذلك تلبية لطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة حلف شمال الأطلسي معاً.



وتعليقاً على الأمر، أكد الوزير البلجيكي أن الخبرات التي تقدمها بلاده للقوات الأفغانية ساهمت في إحداث الفرق، فـ ”من المهم أن تتمتع أفغانستان بعناصر أمنية قوية لضمان استقرار البلاد، وهذا يتم بفضل عمل مدربينا”، حسب كلامه.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ