عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل عشرة مسلحين من (داعش) شرقي أفغانستان اسلام اباد – سبأ:

قتل عشرة مسلحين على الأقل من تنظيم (داعش) وأصيب 13 آخرين في عملية عسكرية نفذتها قوات الأمن في إقليم (نانجارهار) شرقي أفغانستان.



وقال المتحدث باسم فيلق (سيلاب 201) العسكري الرائد شيرين فاقري لوسائل الاعلام اليوم الاربعاء ان قوات الامن نفذت عملية عسكرية أطلق عليها اسم (سيلاب 9) في منطقة (وزير تانجى) بالإقليم خلال ال24 ساعة الماضية واسفرت عن مقتل عشرة مسلحين من بينهم قائد واصابة 13 اخرين.



واضاف ان العملية نجحت في خلو مناطق (بابا كالى) و(زانغانى) و(بالوخيل) بالولاية من "المسلحين".. مبينا ان أفرادا من شرطة الحدود والشرطة الوطنية وشرطة النظام العام وقوات الدفاع الوطني الذين شاركوا في العملية العسكرية استولوا على أسلحة وألغام أرضية.



ولم يعلق (داعش) على الهجوم حتى الآن.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ