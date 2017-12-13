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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:01:25م
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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (94) لسنة 2017م بتعيين العميد عبدالحكيم احمد الماوري وزيراً للداخلية ويرقى إلى رتبة لواء.
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رئيس الوزراء يشارك في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والفرص الإستثمارية
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن إدارة المخلفات الصلبة والإستثمار فيها من العوامل الهامة لحماية البيئة وتحقيق الفوائد المتبادلة للدولة والمواطن والقطاع الخاص.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
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  عربي ودولي
مقتل عشرة مسلحين من (داعش) شرقي أفغانستان
[13/ديسمبر/2017]
اسلام اباد – سبأ:
قتل عشرة مسلحين على الأقل من تنظيم (داعش) وأصيب 13 آخرين في عملية عسكرية نفذتها قوات الأمن في إقليم (نانجارهار) شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم فيلق (سيلاب 201) العسكري الرائد شيرين فاقري لوسائل الاعلام اليوم الاربعاء ان قوات الامن نفذت عملية عسكرية أطلق عليها اسم (سيلاب 9) في منطقة (وزير تانجى) بالإقليم خلال ال24 ساعة الماضية واسفرت عن مقتل عشرة مسلحين من بينهم قائد واصابة 13 اخرين.

واضاف ان العملية نجحت في خلو مناطق (بابا كالى) و(زانغانى) و(بالوخيل) بالولاية من "المسلحين".. مبينا ان أفرادا من شرطة الحدود والشرطة الوطنية وشرطة النظام العام وقوات الدفاع الوطني الذين شاركوا في العملية العسكرية استولوا على أسلحة وألغام أرضية.

ولم يعلق (داعش) على الهجوم حتى الآن.

سبأ
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