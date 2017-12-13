عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا : العسكريين الروس في سورية لن يعودوا وقاعدتي حميميم وطرطوس ستبقيان موسكو – سبـأ :

أكدت الرئاسة الروسية اليوم الاربعاء عزمها عدم إعادة جميع العسكريين الروس من سورية وبقاء قاعدتي حميميم وطرطوس في محافظة اللاذقية .



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رداً على المزاعم الامريكية بأن النصر في سورية لم يكن بفضل روسيا إنه “يمكن تطبيق المثل الروسي القائل.. الهزيمة يتيمة اما النصر فهو متعدد الآباء”.



ولفت المتحدث إلى أن القضية لا تنحصر في النصر على الإرهاب في سورية بل إن القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بسحب قسم كبير من مجموعتنا العسكرية من سورية على خلفية ان الوضع فيها لا يتطلب وجود قوات كبيرة.



بدوره ابدى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استغراب بلاده من مزاعم واشنطن بصدد سحب مجموعة القوات الروسية من سورية .. مشيراً الى ان ذلك كان منتظراً .



وأضاف ريابكوف في تصريح اليوم “مهما تكن الاعمال التي نقوم بها لتنفيذ المهمات المطروحة في هذا الاتجاه والاتجاهات الأخرى فإن الأمريكيين يجدون على الدوام ذرائع للتشكيك بذلك على أقل تقدير أو مواجهته بنقد لاذع”.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ