[13/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ارتفعت حصيلة جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمبنى الأسرى بمديرية شعوب بصنعاء إلى 31 قتيلا وعشرات الجرحى.
وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بسبع غارات المبنى المخصص للأسرى بمديرية شعوب ما أدى سقوط 30 قتيل وإصابة العشرات.
وأدان المصدر بشدة استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي لمبنى الأسرى.. مؤكدا أن هذه المجزرة جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المصدر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء انتهاكات تحالف العدوان وما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
سبأ