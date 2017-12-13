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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:32:33م
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم اطفال
[13/ديسمبر/2017]
رام الله – سبأ:
أعلن نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء امس الثلاثاء وحتى اليوم الاربعاء 60 فلسطينيا ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ اعلان الادارة الامريكية القدس عاصمة لإسرائيل الى نحو 260 فلسطينيا.

واضاف النادي في بيان صحفي ان قوات الاحتلال اعتقلت في مدينة القدس المحتلة 20 فلسطينيا بينهم ثمانية أطفال اضافة الى 11 أخرين في مدينة (الخليل).

واوضح انه تم اعتقال ثمانية فلسطينيين من محافظة (رام الله) و(البيرة) من بينهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة (حماس) حسن يوسف اضافة الى اعتقال ثمانية أخرين في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وذكر النادي ان قوات الاحتلال اعتقلت كذلك سبعة شبان في محافظة (جنين) بينهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالد سعيد وثلاثة من محافظة (طوباس) واثنين في مدينة (طولكرم) اضافة الى الفتى حامد المصري (15 عاما) الذي اعتقل بعد اصابته بالرصاص الحي في مدينة (سلفيت).

سبأ
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