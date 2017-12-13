محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التخطيط يبحث مع مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية خطة الاستجابة للعام 2018 صنعاء-سبأ:

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية جورج خوري، عدد من القضايا المتصلة بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن .



كما جرى خلال اللقاء مناقشة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018م والأنشطة والمشاريع التي يمكن استيعابها ضمن الخطة والتفاصيل المتعلقة بالترتيبات لعقد ورشة عمل برئاسة مشتركة بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.



واستعرض الجانبان طبيعة الاحتياجات الإنسانية الطارئة في مجالات التغذية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والصرف الصحي وإغاثة النازحين والمشاريع المتعلقة بتحسين سبل العيش للمواطنين .



وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره لاستمرار عمل منظمات الأمم المتحدة في اليمن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإسهامات هذه المنظمات في دعم جهود الحكومة الهادفة إلى التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ