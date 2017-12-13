ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:32:33م
الرئيس الصماد يزور الشيخ ناجي الشايف
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف شيخ مشائخ اليمن.
4 شهداء فلسطينيين و1778 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار ترامب
بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات فلسطين ، عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.
رئيس الوزراء يشارك في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والفرص الإستثمارية
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن إدارة المخلفات الصلبة والإستثمار فيها من العوامل الهامة لحماية البيئة وتحقيق الفوائد المتبادلة للدولة والمواطن والقطاع الخاص.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
أسعار النفط تنتعش مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية
ارتفاع حصيلة مجزرة طيران العدوان بمبنى الأسرى بصنعاء إلى 31 وعشرات الجرحى
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم اطفال
وزير التخطيط يبحث مع مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية خطة الاستجابة للعام 2018
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لجنة شئون الأسرى: تدين استهداف طيران العدوان للأسرى وتؤكد أنها جريمة حرب
[13/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أكدت اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين أن استهداف طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي للمبنى المخصص لأسرى الحرب بمديرية شعوب بأمانة العاصمة جريمة حرب وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وقالت اللجنة " في تمام الساعة الثانية عشرة مساء أمس أقدم الطيران السعودي الأمريكي على جريمة مروعة باستهدافه المبنى المخصص لأسرى الحرب التابعين للطرف الآخر في مديرية شعوب بأمانة العاصمة والذي يضم المئات منهم بسبع غارات، مما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا ما بين قتيل وجريح".

وأدانت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة المروعة .. محملة دول العدوان المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن هذه الجريمة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني بكافة فئاته ومكوناته كما تأتي على خلفية النجاحات التي تم إنجازها في صفقات التبادل والتي حققت نجاحات ملموسة في أغلب المحافظات.

وأوضحت أن هذه الجريمة جاءت بعد عدة زيارات قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان إلى المبنى وتم إشعار جميع المعنيين بأن هذا المبنى مخصص لاحتجاز الأسرى.

وأكد البيان أن الزيارات كانت متاحة ومسموحة لجميع أهالي الأسرى المحتجزين وكان لديهم تواصلات مع أهاليهم ومع قيادات العدوان والجميع على علم بمكان الاحتجاز.

كما حملت اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين، الأمم المتحدة مسئولية التهاون والتواطؤ في دماء اليمنيين التي تسفك يوميا.

ودعت المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في حقوق الإنسان إلى تحمل مسئولياتها الإنسانية والتاريخية لإدانة هذه الجريمة المروعة وفضح جرائم العدوان بحق الشعب اليمني والضغط بكل الوسائل لإيقاف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

سبأ
  المزيد من (محلي)
ارتفاع حصيلة مجزرة طيران العدوان بمبنى الأسرى بصنعاء إلى 31 وعشرات الجرحى
وزير التخطيط يبحث مع مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية خطة الاستجابة للعام 2018
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في أطراف نهم
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
الرئيس الصماد يزور الشيخ ناجي الشايف
طيران العدوان يدمر منزلاً في ساقين بصعدة
قنص جنديين سعوديين في الشرفة بنجران
مناقشة عمل آلية عمل المكاتب التنفيذية بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
[13/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[13/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[13/ديسمبر/2017]
استشهاد 11 مواطنا بغارة طيران العدوان استهدفت سيارة بتعز
[13/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 74 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[13/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by