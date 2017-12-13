استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة [13/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:

استشهد وأصيب ثمانية مواطنين اليوم بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة مواطن في الطريق ما بين مديرية قطابر ومنبه بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة البطنة ما بين مديرية قطابر ومنبه ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.



وذكر المصدر أسماء الشهداء وهم يحيى أحمد سليمان جراد، ومحمد سالم يحيى حبيش، والجرحى هم أمين جبران سليمان جراد وأمين سالم مفرح جبران، ويحيى قاسم حسن حبيش وهائل سعيد جبران وحسن يحيى مفرح جبران ومصلح أحمد سليمان جراد.

سبأ