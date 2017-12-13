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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:32:33م
الرئيس الصماد يزور الشيخ ناجي الشايف
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف شيخ مشائخ اليمن.
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  محلي
الرئيس الصماد يزور الشيخ ناجي الشايف
[13/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
 زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف شيخ مشائخ اليمن.

واطمأن الرئيس الصماد خلال الزيارة على صحة الشيخ الشايف والذي يمر  بوعكة صحية عارضة ألمت به .. متمنيا له دوام الصحة والعافية والسلامة والشفاء العاجل.

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالأدوار   الوطنية والمواقف المشرفة للشيخ الشايف في مختلف مراحل النضال الوطني وما يمثله من قدوة ونموذج حي في كل أعماله ومواقفه المخلصة.

وقد عبر الشيخ ناجي الشايف عن سعادته بزيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى له وامتنانه على المشاعر الصادقة والمخلصة.

وأكد الوقوف إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره. مشيدا بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية في سبيل إيقاف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني. 
سبأ
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