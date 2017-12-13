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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 01:15:03م
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مناقشة عمل آلية عمل المكاتب التنفيذية بصعدة
[13/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ :
ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، آلية عمل المكاتب التنفيذية بالمحافظة وسبل تعزيز أدائها .

واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من الوكلاء ومدراء المديريات ما حققته المكاتب من انجازات خاصة ما يتعلق بمستوى تحصيل الإيرادات وسبل تعزيز دورها في خدمة أبناء المحافظة نظراً لما يتعرض له الوطن منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من قتل وحصار وتدمير للممتلكات من قبل العدوان الغاشم .

وأقر الاجتماع بقاء لجنة الآثار والمدن التاريخية في انعقاد دائم لضبط أي مخالفة قد تؤثر على أثرية مدينة صعده القديمة , مشدد على ضرورة اضطلاع جميع المكاتب بدورها تجاه أبناء المحافظة .

وأدان الاجتماع الجرائم الوحشية التى يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني ..مشيراً إلى أنها وصمة عار في جبين دول العالم المتواطئة والصامتة ازاء انتهاكات تحالف العدوان السافرة لحقوق الإنسان في مختلف المحافظات.

واستنكر الاجتماع قرار الادارة الامريكية لنقل سفارتها إلى القدس وإعلانها عاصمة للعدو الصهيوني المحتل , داعياً إلى هبة عربية حقيقة لتحرير فلسطين والإقدام على خطوات عملية .
سبأ
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