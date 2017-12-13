[13/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
بحث وزير الخارجية المهندس هشام شرف خلال لقائه اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، جوانب التعاون والتنسيق مع مكاتب وبرامج الأمم المتحدة العاملة باليمن.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود الإنسانية التي تقوم بها مكاتب وبرامج الأمم المتحدة العاملة في البلاد.
وناقش اللقاء الترتيبات اللازمة لزيارة وفد الأمم المتحدة للشؤون السياسية المزمع إجراؤها خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير شرف الحرص على تحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.
من جانبه أكد الممثل المقيم التزام البرامج والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بمهامها الإنسانية تجاه الشعب اليمني خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها اليمن.
سبأ