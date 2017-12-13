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الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدو خسائر كبيرة
[13/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

 كبد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في جبل سبحطل بقطاع عسير.

واستهدفت المدفعية موقعي الشبكة ومجازة وأحرقت مخزن أسلحة للجيش السعودي في رقابة الهنجر، وتم قنص جندي سعودي في الرقابة .

كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين شرق موقع الكرس وموقع الفريضة ،وتجمعات للمرتزقة تم قصفها في موقع الرمضة .

وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في موقع الشرفة وقنص مرتزق في تبة الخشباء بقطاع نجران ،ومرتزق آخر تم قنصه في موقع الطلعة ،وتم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة في ذو رعين الغربية قبالة منفذ الخضراء .

فيا استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش و اللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق منفذ الخضراء ومواقع للجنود السعوديين في المخروق الصغير ومعسكر الاستطلاع .

وحسب المصدر نفذ أبطال الجيش و اللجان الشعبية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة جنوب جبل ريشان بمديرية موزع في تعز انتهت بالسيطرة عليها، وأعطبوا

آلية عسكرية للمرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعا لهم غرب المديرية و تجمعات آخرى للمرتزقة تم استهدافها في عدة تباب بالمديرية نفسها .

كما قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في تبة فجرومحيطها وشمال البوابة الشرقية لمعسكر خالد، كما استهدفت تجمعات ومواقع لهم في الهاملي محققة اصابات مباشرة ، وتم إحراق جرافة في تبة حرزين بصاروخ موجه في المنطقة نفسها .

ووفقا للمصدر أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في اللواء 35 بمنطقة بير باشا ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

و نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة شمال يختل في المخا أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتم إحراق ثلاث آليات لهم شمال المنطقة نفسها .

وذكر المصدر أن قصفا صاروخيا استهدف تجمع للمرتزقة في معسكر الخنجر بالجوف محققا إصابات مباشرة ، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم ومرابض مدفعيتهم وآلياتهم بمديرية المصلوب .

كما تم قنص أثنين مرتزقة في مديريتي الغيل والمصلوب بالمحافظة .

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش و اللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح في مأرب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في كوفل ،وتم قنص أربعة مرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها .

وبين المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات مرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي ،وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة على أطراف تبة القناصين في منطقة يام في نهم .

سبأ
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