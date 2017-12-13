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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:37:43ص
طيران العدوان يشن 74 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 74 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط تسعة شهداء وجرحى من المواطنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة .
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طيران العدوان يشن 74 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[13/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 74 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط تسعة شهداء وجرحى من المواطنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب اثنان آخران إثر غارة لطيران العدوان على منطقة الروضة ، وشن غارة على شارع المطار شمالي العاصمة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان ألقى صاروخا يحمل منشورات سقط في أحد المنازل بمديرية شعوب ما تسبب بأضرار مادية .

وجرح أربعة مواطنين بينهم إمرأة جراء استهداف الصالة الرياضية في مدينة حجة بثلاث غارات ، كما استهدف طيران العدوان بغارة منظومة ألواح شمسية تابعة لأحد آبار المياه في مديرية عبس ، وشن 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على الرمادة وعيال محمد بمديرية نهم وخمس غارات على ريمة حميد بمديرية سنحان إحداها خلف سوق ريمة حميد ، و غارة على مديرية جحانة بمحافظة صنعاء .

وفي محافظة صعدة أكد المصدر أن طيران العدوان دمّر منزلين وتسبب في نفوق عدد كبير من المواشي في غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح ، وشن غارتين على منزل مواطن في منطقة القد و غارة على الأزهور وأربع غارات على منطقة بني صياح بالمديرية نفسها .

كما شن الطيران غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر و غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وشن غارة على منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارتين على معسكر أبو موسى ومنطقة القطابة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة ، وغارتين على معسكر الأمن المركزي بمدينة المحويت .

وبيّن المصدر أن محافظة تعز تعرضت لتسع غارات استهدفت خمس منها سيارة أحد المواطنين في منطقة الكمب و مناطق متفرقة من مديرية مقبنة ، و ثلاث غارات على منطقة الهاملي بمديرية موزع و غارة على جسر وادي رسيم .

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي أربع غارات على مناطق متفرقة من وادي جارة في جيزان ، و غارتين على مدينة الربوعة في عسير ، و سبع غارات على موقعي الشرفة والشبكة في نجران .

سبأ
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