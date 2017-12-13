محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 74 غارة على عدد من محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 74 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط تسعة شهداء وجرحى من المواطنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب اثنان آخران إثر غارة لطيران العدوان على منطقة الروضة ، وشن غارة على شارع المطار شمالي العاصمة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان ألقى صاروخا يحمل منشورات سقط في أحد المنازل بمديرية شعوب ما تسبب بأضرار مادية .



وجرح أربعة مواطنين بينهم إمرأة جراء استهداف الصالة الرياضية في مدينة حجة بثلاث غارات ، كما استهدف طيران العدوان بغارة منظومة ألواح شمسية تابعة لأحد آبار المياه في مديرية عبس ، وشن 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على الرمادة وعيال محمد بمديرية نهم وخمس غارات على ريمة حميد بمديرية سنحان إحداها خلف سوق ريمة حميد ، و غارة على مديرية جحانة بمحافظة صنعاء .



وفي محافظة صعدة أكد المصدر أن طيران العدوان دمّر منزلين وتسبب في نفوق عدد كبير من المواشي في غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح ، وشن غارتين على منزل مواطن في منطقة القد و غارة على الأزهور وأربع غارات على منطقة بني صياح بالمديرية نفسها .



كما شن الطيران غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر و غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وشن غارة على منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارتين على معسكر أبو موسى ومنطقة القطابة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة ، وغارتين على معسكر الأمن المركزي بمدينة المحويت .



وبيّن المصدر أن محافظة تعز تعرضت لتسع غارات استهدفت خمس منها سيارة أحد المواطنين في منطقة الكمب و مناطق متفرقة من مديرية مقبنة ، و ثلاث غارات على منطقة الهاملي بمديرية موزع و غارة على جسر وادي رسيم .



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي أربع غارات على مناطق متفرقة من وادي جارة في جيزان ، و غارتين على مدينة الربوعة في عسير ، و سبع غارات على موقعي الشرفة والشبكة في نجران .

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ