محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الصحة يناقش مع رئيس بعثة أطباء بلاحدود جوانب التعاون الصحي صنعاء - سبأ :

ناقش نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالسلام المداني خلال لقائه اليوم رئيس بعثة أطباء بلاحدود الهولندية دي جون، جوانب التعاون في المجال الصحي.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من القضايا المتصلة بالقطاع الصحي ومنها توفير محاليل الغسيل الكلوي وتوفير عدد من الكوادر الطبيبة المتخصصة ودعم الكادر الصحي.



وتطرق اللقاء إلى سير الأنشطة والأعمال التي تنفذها أطباء بلا حدود في عدد من الحافظات ومنها الضالع وتعز.



كما ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بانتشار وباء الدفتيريا وكيفية الحد منه وجوانب التنسيق والتعاون في هذا الجانب.



وأشاد الدكتور المداني بجهود البعثة وما تقدمه من خدمات إنسانية .. مؤكداً أهمية تقديم المزيد من الدعم بما يمكن الوزارة والبعثة من إيقاف إنهيار المنظومة الصحية في اليمن.



فيما أشار دي جون إلى أن بعثة أطباء بلا حدود لم تغادر اليمن.. مؤكدا أن البعثة باقية لتقديم الخدمات الطبية نظرا للاحتياج الشديد في هذه الظروف التي يمر بها اليمن.

سبـأ [12/ديسمبر/2017]سبـأ