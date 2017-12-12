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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:24:01م
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استهداف مواقع وتجمعات للعدو السعودي في نجران
[12/ديسمبر/2017]
نجران - سبأ :

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع العدو السعودي وتجمعات لمرتزقته في نجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف مواقع الجنود السعوديين في المخروق الصغير ومعسكر الاستطلاع.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شرق منفذ الخضراء.

وأكد المصدر تدمير طقم عسكري محمل بمرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين الغربية قبالة منفذ الخضراء.

وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي في موقع الشرفة واثنين من المرتزقة في موقع الطلعة وتبة الخشباء في نجران .

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن سبع غارات على موقعي الشرفة والشبكة بنجران.

سبـأ
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