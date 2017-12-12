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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:24:01م
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هيئة المحافظة على المدن التاريخية تدين إستهداف العدوان لمدينة كوكبان
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هيئة المحافظة على المدن التاريخية تدين إستهداف العدوان لمدينة كوكبان
[12/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أدانت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية إستمرار العدوانفي إستهداف المدن والمواقع والمعالم التاريخية والحضارية.

واعتبرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا الإستهداف والتدمير الممنهج للمدن والمواقع والمعالم التاريخية والحضارية للعام الثالث على التوالي، هدفه طمس هويتها الوطنية وتشويه معالمها الحضارية رغم كل بيانات التنديد والإدانة الصادرة عن الهيئة وتعدد المخاطبات الرسمية لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة وجميع الهيئات والمراكز المهتمة بالحفاظ على الموروث الثقافي التاريخي والحضاري لليمن كونه من الكنوز النادرة في تراث البشريه والذاكرة الإنسانية .

وأشار البيان إلى آخر المواقع والمدن التاريخية التي تم إستهدافها من قبل تحالف العدوان وهي مدينة كوكبان التي تعرضت للإستهداف أكثر من مرة كان آخرها بتاريخ 9 ديسمبر الجاري نتج عنه تدمير أهم وأقدم بركة تاريخية بمدينة كوكبان وتدعى بركة الخلق إضافة إلى تدمير عدد من المنازل التاريخية تدميرا كليا وإلحاق أضرار متفاوته ما بين جسيمة ومتوسطة في جميع المنازل الكائنة في المربع الذي تم إستهدافه في المدينة.
وناشدت الهيئة، الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية المعنية والمهتمة بالحفاظ على الموروث الثقافي للحضارات الإنسانية بالإضطلاع بمسؤليتها في حماية التراث الحضاري والثقافي لليمن والتدخل لإيقاف جرائم الحرب التي تقوم بتنفيذها دول تحالف العدوان بحق الموروث الثقافي اليمني.

سبـأ
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