محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحراق ثلاث آليات وجرافة واستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان بتعز تعز - سبأ :

استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وتم إحراق ثلاث آليات وجرافة في مديريتي موزع والمخا بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إحراق ثلاث آليات لمرتزقة العدوان شمال يختل بمديرية المخا ، كما تم إحراق جرافة في تبة حرزين بصاروخ موجه في منطقة الهاملي بمديرية موزع .



وأكد المصدر استهداف تجمعات المرتزقة في تبة فجر ومحيطها وشمال البوابة الشرقية لمعسكر خالد .



وأشار إلى أنه تم استهداف تجمعات ومواقع مرتزقة العدوان في الهاملي بالصواريخ والمدفعية أسفر عن إصابات مباشرة في صفوفهم .



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للمرتزقة في عدة تباب بوادي موزع .





سبـأ [12/ديسمبر/2017]سبـأ