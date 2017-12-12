[12/ديسمبر/2017]
تعز - سبأ :
استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وتم إحراق ثلاث آليات وجرافة في مديريتي موزع والمخا بمحافظة تعز .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إحراق ثلاث آليات لمرتزقة العدوان شمال يختل بمديرية المخا ، كما تم إحراق جرافة في تبة حرزين بصاروخ موجه في منطقة الهاملي بمديرية موزع .
وأكد المصدر استهداف تجمعات المرتزقة في تبة فجر ومحيطها وشمال البوابة الشرقية لمعسكر خالد .
وأشار إلى أنه تم استهداف تجمعات ومواقع مرتزقة العدوان في الهاملي بالصواريخ والمدفعية أسفر عن إصابات مباشرة في صفوفهم .
وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للمرتزقة في عدة تباب بوادي موزع .
سبـأ