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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:24:01م
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  محلي
إحراق ثلاث آليات وجرافة واستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان بتعز
[12/ديسمبر/2017]
تعز - سبأ :

استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وتم إحراق ثلاث آليات وجرافة في مديريتي موزع والمخا بمحافظة تعز .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إحراق ثلاث آليات لمرتزقة العدوان شمال يختل بمديرية المخا ، كما تم إحراق جرافة في تبة حرزين بصاروخ موجه في منطقة الهاملي بمديرية موزع .

وأكد المصدر استهداف تجمعات المرتزقة في تبة فجر ومحيطها وشمال البوابة الشرقية لمعسكر خالد .

وأشار إلى أنه تم استهداف تجمعات ومواقع مرتزقة العدوان في الهاملي بالصواريخ والمدفعية أسفر عن إصابات مباشرة في صفوفهم .

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للمرتزقة في عدة تباب بوادي موزع .


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