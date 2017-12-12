[12/ديسمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
أطلقت هيئة مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة نداء استغاثة لإنقاذ المرضى المترددين عليها وتخفيف معاناتهم جراء نفاد أدوية وعلاجات الأمراض المزمنة.
وناشدت الهيئة مؤسسات الدولة الرسمية وقطاعيها العام والمختلط والمنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات والإغاثات والجمعيات الأهلية والخاصة والشركات والمؤسسات المحلية ورجال المال والأعمال بدعم الهيئة بأدوية الحالات الطارئة وأدوية العمليات الجراحية نظرا لقرب نفاد المخزون وعدم توفر إعتمادات كافية لشراء تلك الأدوية لإنقاذ المرضى والمصابين والجرحى من الحالات الفقيرة والأشد فقرا.
وأكدت الهيئة أنه في ظل إستمرار العدوان وتضييق الحصار المفروض على البلاد من قبل تحالف العدوان أصبحت الهيئة عاجزة عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى للمرضى الذين يتوافدون عليها من أربع محافظات .
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