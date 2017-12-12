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مناقشة أوضاع القضاء والمحاكم والنيابات بمحافظة إب
[12/ديسمبر/2017]
إب-سبأ:
ناقش إجتماع قضائي بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، المواضيع المتصلة بإستئناف عمل المحاكم والنيابات في المحافظة.

وتطرق الإجتماع الذي حضره رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي غالب ثابت صلاح ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن القدسي ورؤساء المحاكم والقضاة ووكلاء النيابة ورجال الضبط القضائي بالمحافظة، الصعوبات التي تواجه أعمال المحاكم والنيابات والمعالجات الواجب اتخاذها بلتغلب عليها بما يمكنها من القيام بواجبها.

وفي الإجتماع أشاد المحافظ صلاح بمستوى العمل القضائي في المحافظة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية رغم الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأكد إستعداد قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية مساندة القضاء والنيابات للقيام بواجبها على أكمل وجه .. مشددا على أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والسلطة المحلية بما يضمن حماية ورعاية المصلحة العامة وإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات.

وحث محافظ إب الجميع على بذل مزيد من الجهود لترسيخ قيم العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع والوقوف صفا واحد في مواجهة العدوان الذي إستهدف وما يزال يستهدف مباني المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تستدعي تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتخفيف معاناة المواطنين .. مثمنا جهود أجهزة السلطة القضائية والنيابات التي تعمل إلى جانب قيادة السلطة المحلية من أجل ترسيخ وتحقيق العدالة في المجتمع.

ولفت المحافظ صلاح إلى دور القضاء في معالجة قضايا المواطنين .. مبينا مكانة القضاء وهيبته ودوره الفاعل في الفصل بالقضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات .

من جانبه استعرض رئيس محكمة الإستئناف بالمحافظة ورئيس نيابة الإستئناف الصعوبات التي تعترض العمل القضائي وسبل تجاوزها والتغلب عليها.

وأشارا إلى أن محافظة إب تضم 21 محكمة إبتدائية وخمس شعب .. وأكدا إستمرار العمل القضائي وعدم تأُثره بالعدوان وذلك بفضل جهود أعضاء السلطة القضائية.

وبين القاضي صلاح والقاضي القدسي أن عدد إجمالي القضايا التي تم البت فيها خلال العام القضائي الماضي بلغت أكثر من خمسة آلاف قضية وأن القضايا المنظورة حاليا 11 ألف و900 قضية.

حضر الإجتماع وكيل المحافظة عبدالرحمن الزكري وعضو مجلس النواب أحمد النزيلي ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي.

سبأ
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