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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:02:08م
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النائب العام يوجه بسرعة البت في القضايا المتعلقة باستعادة المال العام
[12/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي، رؤساء ووكلاء نيابات الأموال العامة، بسرعة التصرف والبت في القضايا المتعلقة باستعادة المال العام المنهوب.

وشدد القاضي الدربابي خلال اجتماعه اليوم مع محامي الأموال العامة القاضي سعيد العاقل ورؤساء ووكلاء نيابات الأموال العامة بأمانة العاصمة، على ضرورة التعاطي بكل مسؤولية مع قضايا المال العام، وعدم التهاون مع أيا كان من أجل استعادة الأموال المنهوبة، ليستفيد منها الشعب اليمني.

وأكد أن الحفاظ على المال العام مسؤولية جماعية، والنيابة العامة معنية بتحمل مسؤوليتها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة المال العام ومعاقبة الأيادي الأثمة التي تجرأت على نهبها.

وأشار إلى أن الإشكاليات التي تواجهها نيابات الأموال العامة يجب معالجتها سواء فيما يخص الإجراءات أو توفير الإمكانات والاحتياجات اللازمة لتسهيل أعمالها.

ولفت إلى أن بقاء قضايا المال العام أدراج المكاتب غير وارد .. وقال" نحن معنيون بتحريكها واستكمال كافة الإجراءات القانونية المتصلة بها، والبت فيها على وجه السرعة، وإحالتها للمحاكم لإصدار الأحكام الرادعة بشأن مرتكبيها".

سبأ
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