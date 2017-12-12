[12/ديسمبر/2017]
المحويت-سبأ:
دربت جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحويت 25 مدربا ومسعفا ميدانيا من منتسبي الفرع في مجال تحديث منهج الإسعافات الأولية ومهارات الإنقاذ والاستجابة السريعة.
هدفت الدورة التي نظمتها الجمعية على مدى ثلاثة أيام بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إكساب المشاركين مهارات الإسعافات الإنقاذ بالحالات الطارئة ونظم الاستجابة السريعة في الكوارث والأزمات وفقا للمنهج التدريبي الجديد.
وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهلال الأحمر محمد القزحي ومسئولة التدريب بالفرع أماني العليي أن الدورة التي اختتمت اليوم تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية الخاصة بتطوير مهارات متطوعي ومتطوعات الفرع والمسعفين الميدانيين.
وأشارا إلى أن الدورة تضمنت تدريبات نظرية وتطبيقية حول تقديم خدمات المساعدة والإنقاذ وفقا لمنهجية الإسعافات الأولية الحديثة.
سبأ