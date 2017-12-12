محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الأوضاع الأمنية بمديريات العدين في إب إب -سبأ:

ناقش إجتماع ضم مجلس التلاحم القبلي بمديريات مذيخرة، الحزم، فرع العدين، العدين بإب اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة عبد الحميد الشاهري، مستوى الأوضاع الأمنية بالمديريات المذكورة في الأحداث الراهنة.



وإستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة حارث المليكي، دور أبناء ووجهاء وأعيان ومشائخ مديريات مذيخرة، الحزم، فرع العدين، العدين في ترسيخ الأمن والإستقرار ورفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء.



وفي الإجتماع أكد الوكيل الشاهري أهمية التلاحم الشعبي ورص الصفوف وتوحيد الكلمة والأصطفاف في مواجهة العدوان ومساندة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والإستقرار في مختلف مديريات المحافظة.



وأشاد بدور مجلس التلاحم في تلك المديريات لخدمة المجتمع والدفاع عن الوطن ومقدراته.



إلى ذلك اطلع وكيل أول محافظة إب على سير العمل بمديرية مذيخرة وإحتياجاتها من المشاريع وخاصة في قطاعات المياه والصحة والطرقات والتعليم.



وناقش الوكيل الشاهري خلال لقاءه قيادة السلطة المحلية والأمنية بالمديرية، مستوى الأداء في المديرية وخطتها للفترة القادمة والمهام الواجب إتخاذها خلال المرحلة الراهنة والقادمة بما يعزز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان .

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ