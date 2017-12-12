[12/ديسمبر/2017]
الحديدة-سبأ:
ناقش مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالحديدة الدكتور ياسر نور اليوم مع مسئولي قسمي الحماية والتواصل بمنظمة اليونيسيف عبدالله الخميسي وفرح فوز، سبل دعم المنظمة للمؤسسة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللقاء جوانب التعاون لتقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأطفال المصابين بالسرطان بما من شأنه تخفيف الآثار النفسية لدى الأطفال والناجمة عن الحرب والظروف التي تعاني منها البلاد منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
يذكر أن المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان أطلقت أكثر من استغاثة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لدعم ومساندة مرضى السرطان الذين تضاعفت معاناتهم صحياً ومعنوياً ومادياً بسبب الحرب والحصار المفروض على البلاد.
سبأ