مكتب التربية في بني حشيش ينظم وقفة تنديدا بإستمرار العدوان وزيارة للجرحى [12/ديسمبر/2017] صنعاء-سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم وقفة إحتجاجية تنديدا بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها مدير مكتب التربية بالمديرية محمد خميس قرار الرئيس ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.. منددين بصمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا.



وأدانوا المجازر التي يرتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية في مختلف المحافظات وتعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المنشآت التعليمية والأسواق والبنية التحتية .. مطالبين أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف حد للعدوان العبثي على اليمن.



حضر الوقفة نائب مدير مكتب التربية بالمديرية صبري القحم.



وكان مكتب التربية بالمديرية نظم اليوم زيارة لجرحى الجيش واللجان الشعبية في عدد من المرافق الصحية.



وأشار مدير مكتب التربية بالمديرية أثناء زيارته وعدد من التربويين وطلاب مدارس المديرية إلى أن هذه الزيارة تعد أقل ما يمكن تقديمه لمن بذلوا أرواحهم في الدفاع عن الوطن.



فيما ثمن الجرحى هذه اللفتة للتربويين .. مؤكدين استعدادهم بذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى العدوان.

سبأ