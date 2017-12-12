[12/ديسمبر/2017]
الحديدة -سبأ:
ناقش مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جارالله اليوم مع فريق خبراء الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور سعيد الشيباني والدكتور ياسين عبدالوارث، تفشي مرض الدفتيريا بالمحافظة.
واستعرض اللقاء الذي حضره مساعد مدير الترصد الوبائي بالمحافظة الدكتور إبراهيم مقبول الإجراءات التي اتخذها المكتب للحد من إنتشار هذا المرض وخاصة في المناطق التي ظهرت فيها حالات مصابة بهذا المرض.
وأكد الدكتور جارالله ضرورة تضافر جهود المنظمات والجهات الداعمة في مكافحة مرض الدفتيريا وخاصة خلال الفترة الراهنة التي يواجه القطاع الصحي خلالها صعوبات كثيرة جراء إستمرار العدوان والحصار.
وثمن دعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي بالمحافظة وإستمرارها في تقديم الدعم والمساندة في ظل إستمرار العدوان على اليمن .
ونوه مدير مكتب الصحة بالحديدة بدعم المنظمة وتمويلها للحملات الوطنية لمكافحة الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها مكافحة الأمراض القاتلة.
حضر اللقاء منسقة الإنذار المبكر بمكتب الصحة الدكتورة رولا طاهر ومدير برنامج مكافحة الملاريا بالمحافظة الدكتور عبد الكريم القديمي.
سبأ