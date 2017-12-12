محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المفتش العام يتفقد حجز علاية الاحتياطي بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ومعه نائب مدير عام الإمداد والتموين العميد ركن طاهر المياسي اليوم، أحوال نزلاء حجز علاية الاحتياطي بأمانة العاصمة.



وأطلع المفتش العام خلال الزيارة على أوضاع النزلاء واحتياجاتهم الإنسانية، واستمع منهم إلى إيضاح حول قضاياهم واحتياجاتهم.



ووجه اللواء المؤيد المعنيين بمعالجة الإشكاليات التي يواجهها النزلاء وتحسين أوضاعهم الصحية والتعجيل بإجراءات التحقيق معهم.



وعبر نزلاء حجز علاية عن شكرهم لجهود المفتش العام وما يوليه من اهتمام بالنزلاء والذي انعكس إيجابا على تحسين أوضاعهم.. مثمنين جهود قيادات الداخلية في متابعة قضاياهم وأوضاعهم الصحية.



وفي ختام الزيارة تم رفد مركز حجز علاية بالمواد الصحية والفرش والبطانيات لكافة النزلاء.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ