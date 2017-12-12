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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:02:08م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا لمحافظي المحافظات
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا لمحافظي المحافظات .
4 شهداء فلسطينيين و1778 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار ترامب
بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات فلسطين ، عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.
رئيس الوزراء يشارك في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والفرص الإستثمارية
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن إدارة المخلفات الصلبة والإستثمار فيها من العوامل الهامة لحماية البيئة وتحقيق الفوائد المتبادلة للدولة والمواطن والقطاع الخاص.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات الصالة الرياضية بمدينة حجة
[12/ديسمبر/2017]
حجة-سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات الصالة الرياضية بمدينة حجة.
سبأ
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