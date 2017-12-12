عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يطلب من ناسا استئناف إرسال رواد فضاء إلى القمر واشنطن- سبأ:

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالعمل على إرسال رواد فضاء إلى القمر مرة أخرى.



ونقلت وسائل الإعلام عن ترامب قوله: "هذه المرة لن يقتصر الأمر على رفع علمنا وترك بصماتنا".. مضيفا: "سنقيم قاعدة لإرسال رحلة إلى المريخ وربما إلى ما هو أبعد من ذلك".



ويدعم الكثير من السياسيين في الولايات المتحدة إعادة إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى عمق الفضاء.. لكن خبراء فضاء يشيرون إلى أن أي محاولة لإرسال طواقم للمريخ، الذي يبعد عن الكرة الأرضية ما يعادل 225 مليون كلم، تحتاج إلى تقنيات عالية وميزانيات هائلة.



وكانت آخر مرة يصل فيها رواد فضاء أمريكيون إلى القمر من خلال بعثات (أبولو) في الستينيات والسبعينيات.



وفي يوليو عام 1969، أضحى رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونغ أول رجل يمشي على سطح القمر.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ