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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:02:08م
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  ثقافة
اكتشاف نظام تصريف ضخم في حصن يرجع للعصر التوسي بالصين
[12/ديسمبر/2017]
بكين- سبأ:
تم اكتشاف نظام تصريف واسع النطاق في حصن يونغشون القديم بمقاطعة هونان وسط الصين، ما يسلط الضوء على سبب استمرار وجود السد الذي يبلغ عمره حاليا 800 عام.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة فقد بُني الحصن الواقع في محافظة يونغشون بولاية شيانغخه ذاتية الحكم لقوميتي توجيا ومياو، لأول مره في عام 1135 قبل الميلاد حيث تقع على ضفاف نهر، وتعتبر أقدم واكبر وأفضل حصون العصر التوسي التي تم الحفاظ عليها في الصين.

وكان النظام التوسي هو النظام القديم الذي اعتمده الأباطرة الصينيون الإقطاعيون لحكم الأقليات العرقية في الجنوب الغربي من القرن الـ13 إلى أوائل القرن الـ20.

وتشير الكلمة (توسي) إلى زعيم قبلي عينه مسئول إمبراطوري من قبل الحكومة المركزية.

وتم اكتشاف جدار مدينة يبلغ طوله 44 مترا ويتألف من طبقتين خلال الجولة الأخيرة من حفر القلعة التي بدأت في أكتوبر.. واكتشف الباحثون حفرة التصريف بين طبقتين من الجدار.

ويذكر أن قلعة يونغشون القديمة كانت محورا لنظام توسي لأسرة بنغ التي استمرت 818 عاما وكان لها سلطة قضائية على منطقة واسعة من قبائل الأقليات في جنوب غرب ووسط الصين.

سبأ
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