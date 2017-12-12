محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإحتفاء باليوم العالمي لغسل اليدين بصنعاء صنعاء-سبأ:

أقيم بأمانة العاصمة اليوم حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين.



وفي الإحتفالية التي نظمتها إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بالأمانة بدعم منظمة اليونيسيف .. أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي أهمية التوعوية بغسل اليدين بما يضمن صحة الفرد والمجتمع وخاصة طلاب وطالبات المدارس.



ودعا الجميع إلى التفاعل الإيجابي والإسهام في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية النظافة الشخصية للوقاية من الأمراض المعدية والحد من انتشارها .



وحث الدكتور الحامدي الطلاب على الإلتزام بغسل اليدين والحفاظ على النظافة في مدارسهم وبيوتهم وشوارعهم .



تخلل الحفل الذي حضره عدد من وكلاء وزارة التربية وأمانة العاصمة إسكتش مسرحي وفقرة إنشادية.



وكان نائب وزير التربية الدكتور الحامدي ومعه وكيل أول أمانة العاصمة محمد الصرمي افتتحا المعرض الفني الذي ضم أكثر من 500 لوحة من رسوم طلاب مدارس أمانة العاصمة بالإضافة إلى عشر لوحات أرضية للرسم الحر شارك في رسم كلا منها 11 طالبا وطالبة.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ