عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة العالمية: الكوليرا تعاود الظهور في لوساكا عاصمة زامبيا جنيف- سبأ:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن وباء الكوليرا أودى بحياة 15 شخصا وأصاب 547 آخرين في لوساكا عاصمة زامبيا والعدد مرشح للارتفاع مع بدء الموسم المطير.



وقالت المنظمة في بيان لها الليلة الماضية: إن المناطق الرئيسية المتأثرة هي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في لوساكا وتشيباتا وكانياما.



وأَافت "يزيد الموسم المطير القادم بالتزامن مع عدم كفاية إمدادات المياه وضعف نظام الصرف الصحي من خطر تفشي (المرض) في لوساكا وأجزاء أخرى من البلاد".



وبدأ انتشار المرض في البلاد في 28 سبتمبر ولكن بدا أنه يتراجع بحلول 29 أكتوبر إذ سجلت تقارير أقل من 5 مرضى أسبوعيا حتى الخامس من نوفمبر ولكن الحالات زادت وسجلت 136 حالة إصابة في الأسبوع بداية من 26 نوفمبر.



وهناك خطر كبير من احتمال تفشي المرض في مخيم نتشيلنجي للاجئين في زامبيا، الواقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر من لوساكا، ويضم أكثر من 60 ألف لاجئ.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ