عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكالات الأمم المتحدة تطلق خطة إقليمية للاجئين ومواجهة الأزمات لعام 2018م القاهرة – سبأ :

أطلقت وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية اليوم الثلاثاء خطة إقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعام 2018م.



وذكرت المفوضية السامية للاجئين في بيان نشرته اليوم ان قيمة الخطة تبلغ 4.4 مليار دولار وتهدف إلى دعم أكثر من 5 ملايين لاجئ من سورية والمجتمعات الضعيفة المستضيفة لهم في البلدان المجاورة.



وأشار البيان إلى أنه بعد سبعة أعوام، يستمر الصراع في سورية بالتسبب بتدمير حياة السكان وإجبار الملايين على الفرار من منازلهم، إلا أن غالبية الأسر السورية اللاجئة والكثير من أسر المجتمعات المستضيفة لهم يعيشون تحت خط الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.



وتهدف الخطة إلى معالجة هذه التحديات من خلال حشد الجهود الحيوية لحوالي 270 شريكاً معنياً بالشؤون الإنسانية والتنموية وذلك لدعم الجهود الوطنية وضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على الدعم الضروري الذي يحتاجون إليه.



ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسّق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق امين عوض قوله "يستمر الصراع في سورية في التسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم".



وأضاف انه "في الوقت الذي نأمل فيه برؤية حل سياسي قريب يلوح في الأفق، يبقى من المهم أن نستمر بتقديم الدعم للعائلات السورية اللاجئة التي تتزايد احتياجاتها والتحديات التي تواجهها مع كل عام تمضيه في حياة اللجوء".

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ