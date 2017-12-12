محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع برئاسة النائب العام مع رئيس وأعضاء هيئة التفتيش





عقد بمكتب النائب العام اليوم إجتماع موسع برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي، ضم رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في النيابات والمهام التي تقوم بها هيئة التفتيش خلال المرحلة الراهنة ودورها في متابعة مستوى الإنضباط والإنجاز والتصرف في القضايا.



وشدد الإجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الإشكاليات والأعباء الناتجة عن العدوان والحصار الجائر على اليمن.



وأقر الإجتماع تشكيل لجان لدراسة أوضاع الكادر القضائي والإداري بالنيابة العامة ووضع الآليات الكفيلة للبدء في إجراءات التسويات والترقيات للكوادر المستحقة.



كما أقر الإجتماع تشكيل لجنة لدراسة إحتياجات النيابات من الكادر البشري, ووضع الآليات المناسبة والسريعة لسد الشواغر.



ودعا النائب العام جميع أعضاء النيابة العامة، إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تقريب العدالة للمواطنين والتصرف في القضايا بالسرعة المطلوبة، والمبادرة في إيجاد كافة الحلول الكفيلة بتسيير عمل النيابة العامة .

سبأ [12/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ