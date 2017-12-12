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رئيس الوزراء يناقش مع وزير الخارجية التطورات على المستوى الإقليمي والدولي
[12/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف.

وفي اللقاء استعرض وزير الخارجية تقريرا عن آخر تطورات الموقف السياسي على المستوى الإقليمي والدولي ونتائج الإتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع عدد من الجهات الدولية بشأن التصعيد الذي يقوده تحالف العدوان خلال الفترة الأخيرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح بشأن أوضاع المنظمات الدولية العاملة في مجال العون الإنساني والإغاثي وجهود وزارة الخارجية في تسهيل أعمالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقه.

ووجه رئيس الوزراء بإستمرار جهود كافة الجهات الحكومية بما يساهم في إنجاح أعمال وبرامج كل المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية وذات الطابع التنموي والخدماتي .

وحث تلك المنظمات وطواقمها البشرية على ممارسة أنشطتهم واستئناف تحركاتهم بالشكل المعتاد والإطمئنان بإستقرار الأحوال في كل المناطق غير المحتلة.

وأكد الدكتور بن حبتور ضرورة رفع وتيرة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين النازحين في إطار البرامج المعدة لذلك .. موجها الجهات الحكومية بأن تكون عونا لجهود منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والإنسانية الأخرى.

سبأ
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