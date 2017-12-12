ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:51:38م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا لمحافظي المحافظات
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا لمحافظي المحافظات .
4 شهداء فلسطينيين و1778 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار ترامب
بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات فلسطين ، عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.
رئيس الوزراء يشارك في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والفرص الإستثمارية
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن إدارة المخلفات الصلبة والإستثمار فيها من العوامل الهامة لحماية البيئة وتحقيق الفوائد المتبادلة للدولة والمواطن والقطاع الخاص.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
وكالات الأمم المتحدة تطلق خطة إقليمية للاجئين ومواجهة الأزمات لعام 2018م
إجتماع برئاسة النائب العام مع رئيس وأعضاء هيئة التفتيش
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الخارجية التطورات على المستوى الإقليمي والدولي
تكريم المشاركين في برنامج مدخل إلى النقل الجوي ودورتي اللغة الإنجليزية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم المشاركين في برنامج مدخل إلى النقل الجوي ودورتي اللغة الإنجليزية
[12/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
كرمت وزارة النقل اليوم عدد من الموظفين المشاركين في البرنامج التدريبي حول مدخل إلى النقل الجوي ودورتي اللغة الإنجليزية بديوان الوزارة.

وفي التكريم أكد وزير النقل زكريا الشامي أهمية تأهيل كوادر الوزارة في مختلف المجالات العلمية .. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد برنامج تدريبي مكثف خلال العام 2018م .

وبين أن الوزارة تهدف من إقامة الدوارات إلى تأهيل الموظفين لما من شأنه تعزيز قدراتهم في مختلف الجوانب وبما يخدم المصلحة العامة والنهوض بالمقدرات والثروات التي تمتلكها اليمن .. معربا عن أملة في أن يترجم المشاركين ما تلقوه في الدورات التدريبية على الواقع كلا في مجال عمله.

من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي إهتمام الوزارة بتأهيل الكوادر الوظيفية .. مشيدا بدعم قيادة الوزارة واهتمامها بعقد هذه الدورات لموظفي الوزارة، والذي سيسهم إيجابا في تفعيل وتطوير العمل والتعامل مع الآخرين بمهنية عالية.

فيما أوضحت كلمة المشاركين في البرنامج التي ألقاها خالد عبدالله إلى أن 25 مشاركا في دورتي تعاليم اللغة الإنجليزية تلقوا خلال ثلاثة أشهر مفاهيم ومصطلحات أساسية لقواعد اللغة الإنجليزية وكذا مفاهيم علمية عامة في مجال النقل البري.

وذكر أن دورة مدخل إلى النقل الجوي التي استمرت أسبوعين هدفت إكساب 28 مشاركا معارف عن الملاحة الجوية وكيفية الطيران وسلامته وأمنه، بالإضافة إلى تعريفهم عن الإتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني وأبرزها إتفاقية شيكاغوا .

وفي ختام الحفل الذي حضره وكيل الوزارة للشئون البحرية والموانئ خالد النمر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر ورئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي، تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إجتماع برئاسة النائب العام مع رئيس وأعضاء هيئة التفتيش
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الخارجية التطورات على المستوى الإقليمي والدولي
لقاء برئاسة النائب العام يناقش قضايا السجناء بأمانة العاصمة
أمين عام محلي أمانة العاصمة يدشن حملة النظافة الوطنية السادسة
رفع أكثر من ثمانية آلاف طن من المخلفات بحملة النظافة الثانية بذمار
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية سنحان
قبائل بني الحارث تؤكد إستمرار دعمها للجيش واللجان الشعبية
إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي في رقابة الهنجر بعسير
غداً .. إختتام دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بلقاء الأهلي ومايو
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية سنحان
[12/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح بمأرب
[12/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية نهم
[12/ديسمبر/2017]
استشهاد وإصابة 17 مواطناً جراء استهدافهم من قبل طيران العدوان
[12/ديسمبر/2017]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
[12/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by