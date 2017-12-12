محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم المشاركين في برنامج مدخل إلى النقل الجوي ودورتي اللغة الإنجليزية صنعاء-سبأ:

كرمت وزارة النقل اليوم عدد من الموظفين المشاركين في البرنامج التدريبي حول مدخل إلى النقل الجوي ودورتي اللغة الإنجليزية بديوان الوزارة.



وفي التكريم أكد وزير النقل زكريا الشامي أهمية تأهيل كوادر الوزارة في مختلف المجالات العلمية .. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد برنامج تدريبي مكثف خلال العام 2018م .



وبين أن الوزارة تهدف من إقامة الدوارات إلى تأهيل الموظفين لما من شأنه تعزيز قدراتهم في مختلف الجوانب وبما يخدم المصلحة العامة والنهوض بالمقدرات والثروات التي تمتلكها اليمن .. معربا عن أملة في أن يترجم المشاركين ما تلقوه في الدورات التدريبية على الواقع كلا في مجال عمله.



من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي إهتمام الوزارة بتأهيل الكوادر الوظيفية .. مشيدا بدعم قيادة الوزارة واهتمامها بعقد هذه الدورات لموظفي الوزارة، والذي سيسهم إيجابا في تفعيل وتطوير العمل والتعامل مع الآخرين بمهنية عالية.



فيما أوضحت كلمة المشاركين في البرنامج التي ألقاها خالد عبدالله إلى أن 25 مشاركا في دورتي تعاليم اللغة الإنجليزية تلقوا خلال ثلاثة أشهر مفاهيم ومصطلحات أساسية لقواعد اللغة الإنجليزية وكذا مفاهيم علمية عامة في مجال النقل البري.



وذكر أن دورة مدخل إلى النقل الجوي التي استمرت أسبوعين هدفت إكساب 28 مشاركا معارف عن الملاحة الجوية وكيفية الطيران وسلامته وأمنه، بالإضافة إلى تعريفهم عن الإتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني وأبرزها إتفاقية شيكاغوا .



وفي ختام الحفل الذي حضره وكيل الوزارة للشئون البحرية والموانئ خالد النمر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر ورئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي، تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ