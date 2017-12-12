سياحة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تونس تسجل أكثر من 6 ملايين سائح منذ بداية العام الجاري تونس- سبأ:

تجاوزت أعداد السياح الوافدين إلى تونس مستوى 6 ملايين سائح، حيث بلغت أعدادهم نحو 6.2 مليون منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي.



وذكرت وسائل الإعلام التونسية مؤخراً أن عودة نشاط السياحة الأوروبية ساهمت في إنعاش القطاع السياحي التونسي، حيث ارتفعت أعداد سياح القارة بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها، واحتلت السوق الفرنسية المرتبة الأولى على المستوى الأوروبي، وذلك بدفعها نحو 527 ألف سائح، مسجلة ارتفاعا عن السنة الماضية بنحو 47 في المائة.



كما ارتفع عدد السياح الألمان في الفترة نفسها بنسبة 42 في المائة، والإنجليز بنسبة 19 في المائة، أما السوق الاسكندينافية فقد سجلت نسبة نمو في حدود 28 في المائة، وزاد السياح البلجيكيين بنسبة 121 في المائة.



وكانت السياحة الأوروبية قد تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية بسبب العمليات الإرهابية التي استهدفت سنة 2015 متحف باردو، الذي يقع في العاصمة التونسية، ومنتجعا سياحيا في مدينة سوسة السياحية وسط شرقي تونس.



وتعول تونس على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة مع تعرض الصادرات واحتياطات النقد الأجنبي لضغوط.. ويرجح خبراء أن تسجل أعداد السياح خلال العام معدلات تتجاوز توقعات وزارة السياحة في بداية هذه السنة.



كما يتوقع خبراء أن يصل عدد السياح بنهاية العام لنحو 6.5 مليون سائح، ورجحت الحكومة في تصريحات سابقة أن تزيد عائدات السياحة خلال 2017 بنحو 10 في المائة عن العام الفائت.



وعلى مستوى بلدان المغرب العربي، فقد سجلت أعداد السياح الجزائريين هذا العام مستويات قياسية، وتجاوزت حدود المليوني سائح بـ100 ألف، كما تجاوز عدد السياح الليبيين حدود مليون سائح بـ176 ألف سائح.

سبأ [12/ديسمبر/2017]سبأ