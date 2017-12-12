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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:51:38م
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لقاء برئاسة النائب العام يناقش قضايا السجناء بأمانة العاصمة
[12/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



عقد بصنعاء اليوم لقاء برئاسة النائب العام القاضي ماجد الدربابي، ضم أعضاء شعبة السجون بالمكتب، بحضور مدير أمن أمانة العاصمة العميد عبدالحكيم الماوري ونائب مدير الأمن العقيد طه شايم.

ناقش اللقاء قضايا السجناء والموقوفين في السجون الإحتياطية، ومدى الإلتزام بالضوابط والإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق السجين، ومراعاة الجوانب الصحية والتغذية والتعليم والتأهيل والتدريب الخاص بالسجناء.

ودعا النائب العام إلى سرعة إحالة القضايا الجنائية المضبوطة لدى الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة بعد التأكد من استيفائها كافة الإجراءات القانونية، وعدم تعاطي أجهزة الأمن مع القضايا غير الجنائية وإرشاد المواطنين برفع دعاويهم الحقوقية أمام أجهزة القضاء.

وشدد على ضرورة فتح قنوات تواصل مع منظمات المجتمع المدني، لتوفير المساعدات والدعم الطبي والغذائي والتعليم والتدريب للسجناء بما يكفل إيجاد البيئة المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وكلف الدكتور الدربابي، شعبة السجون في الإسراع بجمع كافة البيانات والمعلومات عن السجناء في إصلاحية أمانة العاصمة والسجون الإحتياطية ومراكز التوقيف، بما يؤدي إلى وضع آلية عاجلة لحل قضاياهم خاصة الذين قضوا فترة العقوبة وما زال عليهم حقوق خاصة.

سبأ
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