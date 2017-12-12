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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:51:38م
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الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل على إعلان ترامب لم ترتق للمستوى المطلوب
[12/ديسمبر/2017] القدس المحتلة- سبأ:


أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن ردود الفعل على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول القدس، لم ترتق للمستوى المطلوب.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "للأسف، المجتمع الدولي يتجه الى الاكتفاء بتكرار الصيغ القديمة من الادانات والاستنكارات والرفض، علماً أنها اثبتت فشلها عبر عشرات السنين في فرض الارادة الدولية ومرجعياتها على الاحتلال".

وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة باتخاذ قرارات وإجراءات دولية تنفذ للحفاظ على مبدأ حل الدولتين، وقادرة على ردع حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووقف تمردها على المجتمع الدولي وشرعياته، قائلة: "إن قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الامم المتحدة، وإقدام الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على الاعتراف بها، يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة بالذات، وهنا يتمثل الاختبار الحقيقي لقدرة المجتمع الدولي في مدى رغبته وقدرته على انتزاع اعتراف الحكومة الاسرائيلية بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين".

وأشار البيان إلى أن الوزارة بذلت جهداً دبلوماسياً واسع النطاق على المستوى الثنائي وعلى المستوى متعدد الأطراف، لتحذير المجتمع الدولي من مخاطر ما تقوم به إسرائيل، سواء من خلال اللقاءات المتواصلة التي يجريها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع نظرائه في العالم أو من خلال المؤتمرات والمنتديات باشكالها كافة أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بما فيها الرسائل المتبادلة مع العالم أجمع.

وحذرت الوزارة من خطورة الصمت الدولي على عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة تارةً، ومخاطر اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببيانات الادانة والاستنكار وصيغ التعبير عن القلق والمخاوف على حل الدولتين، وإكتفاء المجالس والمنظمات والجمعيات الاممية المختصة بقرارات أممية لا تنفذ.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على إنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعمليات تعميق الاستيطان التي تعتبر جريمة حقيقية وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن عدم جدية المجتمع الدولي في الدفاع عن حل الدولتين وعجزه عن تنفيذه، شجع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وحلفاءها على التمادي في اجرءاتها الميدانية الساعية لإزاحة حل الدولتين عن طاولة أية مفاوضات قادمة.

سبأ
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