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  محلي
أمين عام محلي أمانة العاصمة يدشن حملة النظافة الوطنية السادسة
[12/ديسمبر/2017]
صنعا-سبأ:
دشن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم، حملة النظافة الوطنية السادسة بعموم المديريات تحت شعار "وطني هويتي.. نظافته مسؤوليتي".

تهف الحملة التي تنظمها أمانة العاصمة للعام السادس على التولي بمشاركة شعبية ومجتمعية وبتفاعل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمبادرات الشبابية والمتطوعين إلى جعل النظافة سلوك شخصي ومجتمعي وإحياء هذه المبادرة للحفاظ على النظافة والبيئة من خلال رفع المخلفات وإزالة العشوائيات وردم المستنقعات من الأحياء والشوارع الرئيسية بمختلف مديريات أمانة العاصمة.

وفي التدشين أعتبر أمين محلي العاصمة أن الحملة ظاهرة حضارية ومدنية تسهم في إيجاد بيئة نظيفة لصنعاء كعاصمة حضارية وتاريخية لكل اليمنيين.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي والنظافة لدى المواطنين وجعل النظافة سلوك يومي بمشاركة الجميع أفراد ومنظمات وقطاع خاص ومجالس محلية ودعم الجهات المعنية .. داعيا إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في الحملة.

وأكد أمين محلي أمانة العاصمة استمرار أعمال النظافة وإزالة العشوائيات والمخالفات والتشوهات في مختلف شوارع وإحياء مديريات أمانة العاصمة العشر أولا بأول بما يضمن الحفاظ على المظهر والرونق الجمالي للعاصمة صنعاء.

وأشاد بجهود عمال النظافة وقطاع البلديات في الحفاظ على نظافة أحياء وشوارع مديريات العاصمة ورفع المخلفات خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما أكد جمعان على ضرورة مضاعفة الجهود بما يسهم في مساندة جهود السلطة المحلية في توفير الخدمات الضرورية لسكان الأمانة والارتقاء بها وتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الخدمية والتنموية والغذائية وخاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .

ودعا المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى مضاعفة أنشطتها وبرامجها في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

فيما أكد وكيلا أمانة العاصمة لقطاع البلديات والبيئة المهندس عائض الشميري وقطاع الخدمات علي السقاف، على أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على النظافة ورفع المخلفات وإزالة العشوائيات.. مشيرين إلى أن الأمانة تسعى من خلال الحملة لإظهار عاصمة اليمن بالمظهر اللائق والمشرف.

وأكدا ضرورة دعم المنظمات ومساهمتها الفاعلة في هذه الحملات باعتبار الحفاظ على النظافة ورفع المخلفات من الجوانب الهامة في مكافحة الكوليرا والأمراض والأوبئة.

في ذات السياق دشن أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان أنشطة حملة النظافة الوطنية السادسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بحضور أمين عام الجامعة فيصل هزاع قايد.

وأكد جمعان أهمية توعية الطلاب بالسلوكيات الإيجابية للحفاظ على النظافة كواجب وسلوك بما يعزز من العمل التشاركي في جانب الحفاظ على النظافة والبيئة.. مشيدا بتفاعل قيادة الجامعة وطلابها وطالباتها ومشاركتهم في فعاليات الحملة الوطنية للنظافة 12/12 كل عام.

حضر التدشين وكيل أمانة العاصمة المساعد للقطاع المالي وتنمية الموارد ناجي القوسي ومدير مشروع النظافة بأمانة العاصمة المهندس جمال جحيش وعدد من المعنيين بالأمانة .

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