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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:51:38م
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الكرملين: نعتبر تغريدات ترامب على تويتر تصريحات رسمية
[12/ديسمبر/2017] موسكو- سبأ:

قال الكرملين الروسي اليوم الثلاثاء إن موسكو تعتبر تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر تصريحات رسمية وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرأها.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية فقد استمر ترامب، المستخدم النشط لتويتر قبل توليه الرئاسة في أواخر العام الماضي، في استخدام الموقع للتعبير عن آرائه في السياسة والقضايا الدولية منذ دخوله البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إنه ليس مكان ترامب للتعليق على أفعاله لكنه أضاف "على أي حال فإن كل ما ينشر على حسابه الرسمي على تويتر تعتبره موسكو تصريحات رسمية".

وأضاف بيسكوف "من الطبيعي أن يطلع بوتين عليها إلى جانب معلومات أخرى عن تصريحات رسمية للساسة".

وكان نشاط ترامب على تويتر قد أثار الجدل من قبل.. فأثارت تغريداته الغضب في بريطانيا الشهر الماضي ودفعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لانتقاده بشدة عندما أعاد نشر تسجيلات فيديو مناهضة للإسلام نشرتها جماعة بريطانية يمينية متطرفة.
سبأ
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